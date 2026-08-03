 Golpes y caos en cine durante Spider-Man: Brand New Day
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VIDEO: Golpes y caos en cine durante función de Spider-Man: Brand New Day

Se desata violenta pelea en cine durante estreno de Spider-Man: Brand New Day.

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Asistentes de cine se van a los golpes durante función de Spider-Man., Captura de pantalla video de X.
Asistentes de cine se van a los golpes durante función de Spider-Man. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que varios asistentes a una función de Spider-Man: Brand New Day protagonizan una pelea dentro de una sala de cine, luego de que un espectador presuntamente comenzara a revelar escenas clave de la película durante la proyección.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el conflicto comenzó cuando el hombre empezó a comentar en voz alta acontecimientos importantes de la trama. Los reclamos de otros espectadores para que guardara silencio no habrían surtido efecto, lo que derivó primero en una discusión verbal y, posteriormente, en una pelea dentro de la sala.

 Al menos cuatro personas se enfrentan con el hombre señalado de hacer spoilers, mientras otros asistentes intentan apartarse o detener el altercado. La grabación finaliza en medio del caos, por lo que se desconoce cómo terminó la situación.

Aunque diversas publicaciones aseguran que el incidente ocurrió en un cine de Coahuila, México, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por la cadena de cines donde supuestamente ocurrió el hecho.

Exitosos estreno de Spider-Man: Brand New Day

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. Mientras algunos usuarios consideraron exagerada la reacción de quienes golpearon al presunto responsable de los spoilers, otros señalaron que revelar momentos importantes de una película durante la función afecta la experiencia del resto del público, aunque recalcaron que ninguna situación justifica la violencia.

El incidente ocurrió mientras Spider-Man: Brand New Day continúa registrando un exitoso estreno en la cartelera mundial. La nueva entrega del superhéroe, distribuida por Sony, debutó con una recaudación estimada de 355 millones de dólares en Norteamérica, convirtiéndose en el segundo mejor estreno de la historia en esa región, solo por detrás de Avengers: Endgame. A nivel internacional sumó 572 millones de dólares, para un acumulado global cercano a 927 millones de dólares durante su primer fin de semana.

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