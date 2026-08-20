 Municipalidad aclara dudas sobre concurso de farmeo de Aura
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Municipalidad se pronuncia por supuesto “concurso de farmeo de aura”

¿Habrá “Concurso de Farmeo de Aura”? Municipalidad responde.

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Municipalidad de Huehuetenango niega autorización para concurso anunciado en parque., Redes sociales.
Municipalidad de Huehuetenango niega autorización para concurso anunciado en parque. / FOTO: Redes sociales.
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La Municipalidad de Huehuetenango informó que no tiene conocimiento ni ha autorizado el denominado "Concurso de Farmeo de Aura", actividad anunciada para el próximo 23 de agosto de 2026 en el parque central de la localidad.

La comuna aclaró que el evento no forma parte de las actividades oficiales de la municipalidad y que tampoco cuenta con autorización para realizarse en dicho espacio público. Por ello, pidió a la población no considerar esta actividad como un evento organizado o avalado por las autoridades municipales.

Ante el anuncio que circula entre la población, la Municipalidad de Huehuetenango recomendó verificar directamente con sus canales oficiales cualquier actividad que sea promocionada para realizarse en espacios públicos bajo administración municipal.

Municipalidad emitió comunicado para evitar confusiones 

Las autoridades señalaron que continuarán informando oportunamente sobre los eventos que cuenten con la autorización correspondiente, con el objetivo de evitar confusiones y prevenir que los vecinos participen en actividades que no hayan sido autorizadas.

La aclaración municipal surge luego de que fuera anunciado el "Concurso de Farmeo de Aura" para el 23 de agosto, generando dudas sobre si se trataba de una actividad oficial en el Parque Huehuetenango.

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