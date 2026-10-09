Impactante Video de Accidente de Tránsito en Santa Cruz del Quiché

Un impactante accidente de tránsito quedó registrado por cámaras de seguridad en la 1.ª avenida y 10.ª calle de Santa Cruz del Quiché, donde un microbús colisionó contra un motorista, quien salió expulsado por los aires y terminó impactando contra una señal de tránsito y la pared de una vivienda.
El video, que circula en redes sociales, muestra el momento en que el microbús embiste al conductor de la motocicleta. Debido a la fuerza del impacto, el motorista sale proyectado varios metros hasta golpearse contra la señalización vial y posteriormente contra la pared de un inmueble ubicado en el sector.
Las imágenes han generado reacciones entre los usuarios por la violencia del percance, que dejó al conductor de la motocicleta gravemente herido.
De acuerdo con versiones de medios locales, el motorista fue trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su estado de salud.
Investigan las circunstancias del accidente
Según pobladores del sector, el motorista presuntamente se desplazaba a excesiva velocidad y no habría respetado la señal de alto instalada en el lugar. Sin embargo, este extremo no puede confirmarse únicamente con la grabación difundida, por lo que las circunstancias del accidente deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
Las autoridades de tránsito han reiterado la importancia de respetar la señalización vial, moderar la velocidad y conducir con precaución para prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.
Asimismo, recuerdan a los conductores que el Reglamento de Tránsito contempla una multa de Q100 por no respetar una señal de alto o la luz roja de un semáforo, según el artículo 180, numeral 14.
El caso vuelve a poner en evidencia los peligros de los percances viales y la importancia de establecer las responsabilidades de los involucrados con base en las circunstancias de cada incidente.