 Hombre con bolsa de basura inquieta a vecinos en Amatitlán
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Captan extraño comportamiento de hombre con una bolsa de basura que inquieta a vecinos de Amatitlán

¿Nuevo método de robo o extorsión? Vecinos en alerta tras extraño episodio captado por cámaras de seguridad.

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Captan a hombre que deja bolsa de basura frente a una vivienda en Amatitlán., Captura de pantalla video de Facebook.
Captan a hombre que deja bolsa de basura frente a una vivienda en Amatitlán. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Cámaras de seguridad captaron a un hombre que llegó con una bolsa de basura hasta la puerta de una vivienda ubicada en la 4.ª avenida y 2.ª calle, en el barrio La Cruz,  Amatitlán. La grabación muestra cómo toca la puerta en repetidas ocasiones y, tras ser atendido y recibir una negativa, deja la bolsa en la entrada del inmueble.

En las imágenes se observa que el sujeto insiste al menos dos veces antes de que alguien salga a atenderlo. Al no conseguir que acepten llevarse los desechos, se retira y deja la basura frente a la propiedad, donde permaneció durante varias horas.

El hecho ha generado inquietud entre vecinos del sector, quienes señalan que situaciones similares habrían ocurrido anteriormente en otras viviendas. Por ello, piden a la Policía Nacional Civil (PNC) y a las autoridades municipales que verifiquen lo sucedido y determinen qué hay detrás de este comportamiento.

Preocupaciones planteadas 

Una de las preocupaciones planteadas por los residentes es que tocar repetidamente las puertas podría servir para comprobar si hay personas dentro de las viviendas. Sin embargo, hasta el momento no existen elementos que permitan confirmar que el hombre pretendiera identificar casas deshabitadas para cometer robos, ni que dejar la basura responda a un método para cobrar posteriormente por retirarla.

Algunos vecinos también consideran que el comportamiento podría estar relacionado con alguna condición personal del individuo, aunque tampoco existe información que permita establecerlo.

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Hasta el cierre de esta nota, no se habían reportado robos relacionados con este caso ni se conocía una explicación sobre las acciones del hombre.

Los residentes solicitan que se revise el material de las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido y evitar que se repitan situaciones similares, que además de generar preocupación, pueden convertirse en un problema de contaminación cuando los desechos permanecen abandonados en la vía pública.

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