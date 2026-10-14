 Delincuente resbala al bajar de moto en intento de asalto
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VIDEO: Motoladrón sufre aparatosa caída y frustra su propio asalto

Así fue la estrepitosa caída de un motoladrón cuando intentaba asaltar a una maestra.

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Asaltante armado con un cuchillo resbala durante un intento de robo en Paraguay., Captura de pantalla video de X.
Asaltante armado con un cuchillo resbala durante un intento de robo en Paraguay. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un intento de asalto terminó de forma inesperada en Caaguazú, Paraguay, luego de que uno de los presuntos motoladrones resbalara al bajar de una motocicleta para interceptar a una maestra que caminaba por la calle.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran cómo dos sujetos que se conducían en moto se acercan a la mujer, aparentemente con la intención de quitarle sus pertenencias. En cuestión de segundos, uno de ellos desciende del vehículo y se dirige hacia ella, pero pierde el equilibrio y cae al pavimento, que estaba mojado debido a la lluvia.

En la grabación se observa que el motoladrón se pone de pie y recoge un cuchillo con el que pretendía intimidar a la víctima. Luego, escapa junto a su cómplice, quien lo esperaba en la motocicleta.

La caída interrumpió el intento de asalto y le dio tiempo a la docente para refugiarse en una vivienda cercana.

¿Qué querían robarle? 

Una de las versiones que circulan sobre el caso señala que los sospechosos habrían intentado robarle una computadora portátil a la mujer, quien llevaba una caja similar a la de una laptop. Sin embargo, no se ha confirmado si ese fue el motivo del asalto ni si el contenido de la caja tuvo alguna relación con la huida de los hombres.

La grabación de la caída del motoladrón y su posterior escape rápidamente se viralizó en redes sociales. Más allá de las reacciones que provocó la escena, la docente estuvo expuesta a una situación de peligro, ya que uno de los sujetos portaba un cuchillo.

Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente las identidades de los sospechosos ni otros detalles sobre lo ocurrido.

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