Accidente fatal en imágenes: motorista y vaca pierden la vida

Un accidente de tránsito en El Salvador terminó con dos víctimas mortales: un motorista y una vaca. El percance ocurrió el 27 de octubre de 2026 en la carretera que conduce al distrito de Tapalhuaca, en La Paz Oeste, donde el conductor chocó contra el animal que cruzaba la vía.
La víctima fue identificada como Efraín Atilio Rodas López, quien cayó de la motocicleta tras el impacto y murió a causa de las lesiones sufridas, según la información proporcionada por las autoridades salvadoreñas.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el hecho y señaló que el motociclista embistió a la vaca cuando esta atravesaba la carretera.
Las imágenes muestran la escena del choque
Fotografías que circulan en redes sociales muestran al motorista fallecido a la orilla de la carretera, junto al cuerpo del animal y la motocicleta involucrada en el accidente.
Según reportes de medios locales, la vaca permaneció con vida durante algunos instantes después del impacto, pero posteriormente también murió a consecuencia de las lesiones.
Versiones difundidas sobre el caso señalan que el motociclista aparentemente viajaba a excesiva velocidad. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente esa circunstancia.
El accidente ocurrió en una vía donde el cruce de animales puede representar un peligro para los conductores, especialmente cuando estos aparecen de manera repentina en la carretera.