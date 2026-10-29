Motorista pone en riesgo a su familia en Calzada Aguilar Batres

Un video que circula en redes sociales muestra a una familia que se desplazaba en una motocicleta sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, donde la forma en que trasladaban a dos menores de edad llamó la atención.
La grabación, de 19 segundos, muestra a cuatro personas a bordo del vehículo de dos ruedas. Un hombre conduce la motocicleta, mientras una mujer adulta viaja en la parte trasera. Entre ambos se encuentra un menor de aproximadamente 9 años; sin embargo, lo que más destaca es la manera en que trasladaban a otro niño, de unos dos años.
En las imágenes se observa que el pequeño viaja dentro de una caja de plástico roja, colocada en la parte posterior de la motocicleta. Esta forma de transporte, sumada a la cantidad de ocupantes, genera preocupación por los riesgos a los que estaban expuestos los niños durante el recorrido.
Otro detalle que se aprecia en el video es que ninguno de los cuatro ocupantes utiliza casco de seguridad. Además, la motocicleta circula sin retrovisores, dispositivos que permiten al conductor observar el tránsito detrás del vehículo
¿Qué dice el reglamento de tránsito?
En Guatemala, la Ley y Reglamento de Tránsito establece que en una motocicleta pueden viajar como máximo dos personas: el conductor y un acompañante. También prohíbe transportar a una tercera persona en el espacio intermedio entre el conductor y el manubrio.
Exceder la capacidad autorizada constituye una infracción que puede ser sancionada por las autoridades de tránsito, entre ellas la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).
La multa por esta infracción asciende generalmente a Q500, de acuerdo con las disposiciones aplicables del reglamento.
El video ha generado atención en redes sociales debido a las condiciones en que viajaba la familia, especialmente por la presencia de los dos menores sin casco y el traslado del niño más pequeño dentro de una caja de plástico adaptada a la motocicleta.