 Impactantes audios revelan terror antes del choque de trenes
Internacionales

Difunden aterradores audios previos al trágico choque de trenes en España

Revelan qué se dijeron los maquinistas minutos antes del mortal choque de trenes.

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Aterradores audios previos al trágico choque de trenes en España, EFE.
Aterradores audios previos al trágico choque de trenes en España / FOTO: EFE.
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Los aterradores audios de las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control ferroviario salieron a la luz y revelan los momentos previos al trágico choque de dos trenes de alta velocidad en España

Las grabaciones exponen las órdenes que recibieron los conductores y la advertencia de que uno de los convoyes no podía reanudar la marcha, minutos antes de una colisión que dejó al menos 68 muertos y más de 80 heridos.

Según publicó El País, se difundieron tres audios clave que recogen las conversaciones entre la maquinista del tren Iryo, el controlador de Atocha, en Madrid, y el conductor de un AVE que circulaba detrás del primer convoy.

En una de las comunicaciones, el controlador ordenó al maquinista del AVE, que se encontraba aproximadamente a 25 kilómetros del Iryo, reanudar la marcha normal, con una limitación de velocidad de 40 kilómetros por hora. La instrucción se dio sin que, según las conversaciones difundidas, se le advirtiera de que había otro tren detenido más adelante.

La situación tomó un giro crítico cuando la maquinista del Iryo recibió una orden similar. Siete minutos después, se comunicó nuevamente para informar que continuaba detenida porque no conseguía reiniciar el sistema del tren.

Pese a este inconveniente, el conductor del AVE no recibió, según los audios, una instrucción para frenar ante la presencia del convoy inmovilizado. Cinco minutos después de la comunicación en la que la maquinista informó que no podía avanzar, el AVE impactó contra la parte trasera del Iryo.

Sobre la tragedia ocurrida en España 

El accidente ocurrió la mañana del miércoles 28 de octubre, en la provincia de Toledo, y provocó el descarrilamiento de varios vagones. La tragedia conmocionó al país y obligó a suspender los servicios ferroviarios afectados en Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Las grabaciones han puesto el foco en las decisiones tomadas desde el centro de control y en la falta de advertencias antes del impacto, mientras las autoridades investigan las circunstancias que desencadenaron uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados recientemente en España.

Accidente de trenes en España: Cifra de muertos sube a 69

El accidente ocurrió cuando un tren Iryo, que se encontraba parado cerca de Urda con 147 pasajeros, fue embestido por detrás por otro de Renfe, que llevaba 378 pasajeros.

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