 Accidente de trenes en España: Cifra de muertos sube a 69
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Accidente de trenes en España: Cifra de muertos sube a 69

El accidente ocurrió cuando un tren Iryo, que se encontraba parado cerca de Urda con 147 pasajeros, fue embestido por detrás por otro de Renfe, que llevaba 378 pasajeros.

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Accidente de trenes en España, EFE
Accidente de trenes en España / FOTO: EFE
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" de lo sucedido en el accidente de trenes en Urda, Toledo, España, que deja un saldo de más de 60 muertos, y reforzar la seguridad.

Sánchez hizo una declaración institucional tras participar en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, al sur de Madrid.

La cifra de muertos en el accidente ocurrido este miércoles entre dos trenes de alta velocidad ascendió a 69 este jueves, informó por su parte el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión en el Cecopi.

García-Page detalló que, de los 110 heridos, 60 han recibido ya el alta médica y 50 permanecen hospitalizados en distintos centros.

El jefe del Ejecutivo se trasladó el mismo miércoles al lugar del siniestro, la localidad de Urda (Toledo), y desde allí aseguró que se va a "llegar hasta el final" para saber qué es lo que provocó el accidente.

Un mensaje en el que Sánchez insistió este jueves, recalcando que el trabajo del Estado está volcado en la respuesta a una triple vertiente.

La primera de ellas, dar respuesta a la emergencia ante esta tragedia, culminar el levantamiento de los cadáveres, proceder a su identificación y completar igualmente de los heridos.

A ello ha sumado el trabajo que se va a realizar para el esclarecimiento de las causas y, más tarde, el resarcimiento, desde un punto de vista material, a los familiares de las víctimas.

"Toda la Administración General del Estado, todas las instituciones que pertenecemos al Estado, desde el pequeño municipio al Gobierno de España, estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia", subrayó Sánchez.

El accidente ocurrió cuando, según el Ministerio de Transportes, un tren Iryo que se encontraba parado cerca de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de Renfe que llevaba 378 pasajeros. A causa del fortísimo impacto, varios vagones se precipitaron por la ladera de las vías.

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Accidente de trenes en España - EFE

Grúas de gran tonelaje han conseguido mover de un terraplén uno de los vagones de los dos trenes accidentados, mientras los servicios de emergencia continúan con la búsqueda de posibles nuevas víctimas.

Mientras, el sindicato de maquinistas Semaf comenzó la medianoche pasada la huelga de 24 horas que había convocado en Renfe con anterioridad en demanda de mejoras estructurales de seguridad.

*Con información de EFE

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