Cancelan actividades culturales en Guatemala tras tragedia en España

El Centro Cultural de España en Guatemala anunció la suspensión de todas sus actividades culturales programadas hasta el sábado 31 de octubre de 2026, como muestra de solidaridad con las víctimas y sus familias tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en Toledo, España.
La decisión afecta diferentes eventos que estaban contemplados dentro de su agenda cultural, entre ellos la presentación gratuita de "Cuentos de (casi) miedo", una propuesta de teatro de títeres dirigida al público familiar que estaba programada para el sábado 31 de octubre.
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la institución expresó sus condolencias por la tragedia y manifestó su apoyo a las personas heridas, familiares y equipos de emergencia.
"Desde el Centro Cultural de España en Guatemala expresamos nuestra solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido hoy en Toledo, España, y con sus familiares y seres queridos", señala el pronunciamiento.
La institución también reconoció el trabajo de las personas que participan en las labores de atención a los afectados.
Suspenden actividades culturales hasta el 31 de octubre
El Centro Cultural de España explicó que la medida responde a una decisión de respeto y solidaridad ante lo sucedido.
"En señal de respeto y solidaridad, suspendemos las actividades culturales programadas hasta el sábado 31 de octubre, inclusive", informó la institución.
Esto significa que las actividades previstas para los próximos días, incluyendo las programadas para el sábado, no se llevarán a cabo en las fechas anunciadas originalmente.
Por el momento, el centro cultural no ha confirmado si los eventos suspendidos serán reprogramados.
En su comunicado, la institución agradeció la comprensión del público y señaló que cualquier actualización sobre su agenda será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.
"Cuentos de (casi) miedo" estaba programado para Halloween
Entre las actividades afectadas se encuentra "Cuentos de (casi) miedo", un espectáculo de títeres de La Molotera Teatro que estaba previsto para el sábado 31 de octubre, a las 16:00 horas, en el Centro Cultural de España, ubicado en el Edificio Lux, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
La presentación formaba parte de las propuestas culturales para disfrutar durante la celebración de Halloween y estaba dirigida especialmente a familias y público infantil.
El espectáculo reúne seis historias originales que combinan títeres, miniaturas, sombras y música para presentar relatos llenos de imaginación, misterio y situaciones divertidas.
La propuesta busca acercar a los espectadores a historias que juegan con el miedo desde una perspectiva creativa y accesible para diferentes edades.
La actividad se había anunciado con entrada gratuita, por lo que representaba una alternativa cultural para quienes buscaban disfrutar de una experiencia artística durante el último fin de semana de octubre.
Sin embargo, debido a la suspensión anunciada por la institución, la función no se realizará en la fecha prevista.
Los interesados pueden consultar las novedades en la cuenta oficial de Instagram @cceguatemala y en el sitio web del Centro Cultural de España en Guatemala.