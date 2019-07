Taylor Swift estrena sencillo incluido en su próximo álbum

La producción “Lover” está a punto de publicarse. El nuevo álbum de la cantante Taylor Swift, que verá la luz el próximo mes de agosto. Para dicho disco, la artista ha presentado dos sencillos anteriores; “ME!”, publicado en abril junto a Brendon Urie, (cantante del grupo Panic! At theDisco), y “You Need To Calm Down”, que se estrenó en junio. Llegó el momento …

