Esto fue lo que prohibió Rihanna en su desfile de modas

Rihanna ha prohibido los teléfonos y las cámaras de su show de lencería, en la Semana de la Moda de Nueva York, para evitar filtraciones de fotos antes de que la colección se transmita exclusivamente en Amazon Prime Video del 20 de septiembre. Rihanna Locked Up Everyone’s Phone And Shocked The World By Taking The …

Continuar leyendo “Esto fue lo que prohibió Rihanna en su desfile de modas”