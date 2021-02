Recientemente fue lanzada una campaña en redes sociales, en donde bajo la etiqueta #TengoMiedo se recogen testimonios de víctimas de la violencia contra la mujer, niñez y adolescencia y se pide justicia ante este tipo de situaciones.

En el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, este martes se abordó el tema y se conversó con dos cofundadoras de este movimiento.

Señaló que la idea de la campaña surgió tras los casos “aterradores” observados en las últimas semanas de violencia contra mujeres y niñas.

Añadió que el objetivo es sensibilizar a la sociedad y permitir entender lo que ocurre. Los mensajes van enfocados no solo a las mujeres, sino también a los hombres, manifestó.

La entrevistada dijo que el escenario que vive la población femenina no es solo resultado de la ineficiencia de las autoridades, sino también de las dinámicas que a nivel de sociedad se han generado y la cultura que se ha construido, que a su criterio, es bastante machista.

Mientras tanto, María Alejandra Prado detalló que este es un movimiento hecho por ciudadanas de Guatemala, sin ningún tipo de financiamiento, con el que se pretende generar cambios.

Señaló que ello se da en respuesta a la realidad del país, pues aseguró que podría decirse que en su totalidad las guatemaltecas han sufrido algún acto de violencia.

Has pensado que tus planes para hoy, podrían no cumplirse? pic.twitter.com/tfvR9PTKyh

Ayer, en una conferencia de prensa en donde las autoridades del Ministerio Público expusieron las acciones a cargo de la institución para combatir la violencia contra las mujeres, niñez y adolescencia, se mencionó esta campaña.

Blanca Yolanda Sandoval, de la Fiscalía de la Mujer, dijo que no es válido difundir mensajes como los que circulan en redes sociales diciendo “tengo miedo”, porque a su criterio, no es así como se enfrenta la violencia en el país.

“La Fiscalía de la Mujer no va a descansar, coordina a nivel nacional con las fiscalías distritales y con las demás sedes para realizar su trabajo y necesitamos el apoyo de los medios de comunicación para que difundan información verídica y que apoye a las mujeres, que les dé el valor de denunciar”, manifestó.

Morales dijo que las autoridades, más que oponerse a este tipo de movimientos tienen que impulsarlos y ver de qué manera acompañan estas demandas ciudadanas.

Añadió que el hecho de asegurar que se tiene miedo y reflejar el duelo que viven las familias de las víctimas no es para paralizar a la población, sino un llamado a actuar.

“Esta campaña debe convertirse en un detonante para que se generen acciones concretas que verdaderamente permitan cambiar esta situación”, enfatizó.

Ante el hecho de que haya surgido paralelamente a la etiqueta de #TengoMiedo otra que señala #NoTengoMiedo, Prado manifestó que todos tienen libertad de expresarse.

“Si ellas consideran que esa frase está bien es su forma de pensar. Para mí, yo tengo miedo y no me da miedo decirlo, todos hemos sentido miedo. No está mal decir tengo miedo y voy a hacer algo”, expresó.

Durante el programa A Primera Hora también se conversó con dos ciudadanos que compartieron sus testimonios con relación a la violencia y se sumaron a la campaña #TengoMiedo.

Gabriela Cordero dijo sentirse orgullosa por este movimiento, que señaló es para y por todas las mujeres, pues sirve para expresar los sentimientos.

A su criterio, la campaña está logrando su fin, que es la concientización social.

Relató que hace dos años iba conduciendo su vehículo en la calzada Atanasio Tzul cuando dos hombres en una motocicleta la amenazaron con un arma de fuego y le exigieron sus pertenencias.

“En ese momento sentí ese miedo, de no saber qué te pueden hacer. Yo estaba sola. Me dijeron que abriera la puerta”, relató.

“Uno de ellos se me acercó, me puso su lengua en mi oído. Yo tenía una falda, del uniforme de mi trabajo. Me decía obscenidades y además me tocaba. Era humillante. No podía hacer nada porque tenía la pistola en la cabeza”.