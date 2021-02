Fernanda Castillo sorprende con foto tras vencer a la muerte

En enero, Fernanda Castillo pasó por un duro momento, luego de dar a luz a su pequeño hijo Liam.

A unas semanas de haber superado la prueba y haber salido del hospital, la actriz compartió con sus fans una foto en la que muestra su nueva faceta como mamá.

La selfie que llegó al perfil de la mexicana fue muy bien recibida por sus fanáticos, quienes no dudaron en llenarla con felicitaciones y mensajes de aliento.

Entre los comentarios positivos para la actriz de “El señor de los Cielos” figuró Angelique Boyer, Ana Serradita y Tommy Vásquez.

La famosa se mostró al natural con sus seguidores, ya que no porta ni una sola gota de maquillaje y su cabello no está estilizado como comúnmente lo solemos apreciar.

En el pie de la foto de Castillo, relata que no han sido días sencillos, ya que no ha dormido y no ha tenido tiempo para arreglarse.

El duro momento que pasó Fernanda Castillo…

Pero lo anterior es lo que menos importa, pues está con vida y sobretodo está al lado de su hijo Liam, quien nació el pasado 19 de diciembre de 2020.

“Había escuchado tantas cosas sobre las dificultades de la lactancia que tenía mucho miedo de cómo sería mi proceso”, comentó hace unos días atrás la actriz.

Además, Fernanda agregó: “Es verdad, es un reto enorme que cada madre debe decidir cómo afrontar. Implica sacrificio, a veces dolor, lidiar con la frustración, con el cambio, pero también te da la oportunidad de aprender a escucharte”.

La actriz que dio vida a Mónica en “El señor de los cielos” también destapó que está aprendiendo a fluir y a “soltar” en situaciones cuando las cosas no ocurren como ella lo esperaba.

“Aprender a fluir o soltar cuando las cosas no suceden como pensabas, a aceptar y venerar tu cuerpo”, puntualizó Castillo.