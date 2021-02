Sandra Torres denuncia que su cuenta de Twitter fue hackeada

La excandidata a la Presidencia de la República, Sandra Julieta Torres Casanova, denunció a través de su cuenta oficial de Facebook que su usuario en la red social Twitter fue hackeado.

Esto luego de que por varios minutos fuera publicado un mensaje en el que anunciaba su “retiro de la vida política” acompañado de un supuesto comunicado en el que pedía perdón por varias acciones.

“Por dignidad, anuncio mi retiro de la vida política y pido perdón por mis acciones”, decía el encabezado del supuesto comunicado.

“Después de mucho tiempo y con el amor de Dios he entendido muchas cosas, sé que no he sido la mejor persona y con honestidad, lo lamento”, se leía en el texto que fue publicado.