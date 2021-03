Anuncian acciones legales contra quienes simulen enfermedades para recibir vacuna Covid-19

La ministra de Salud, Amelia Flores, se refirió este martes a cómo avanza el proceso de vacunación contra el Covid-19 y explicó parte de lo relacionado con la fase 2 del plan nacional de inmunización.

Según la funcionaria, se tiene la meta de terminar antes del 31 de marzo con la fase 1, que incluye al personal de salud y otros trabajadores que combaten en primera línea la pandemia.

En tanto, se tiene programado que el 2 de abril se empiece con la fase 2, que incluye a población mayor de 70 años y a adultos de entre 50 y 69 años que tengan enfermedades concomitantes.

Según dijo la funcionaria este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, son al menos 3 millones de personas las que están en este rubro.

“Buscamos vacunar no menos de 10 mil personas diarias, esperamos cumplir en base a la cantidad de vacunas que vayamos recibiendo”, expuso.

Añadió que se tiene previsto contratar personal para vacunar y digitadores, a quienes se les brindará capacitación, para esta nueva fase que está por iniciar.

De igual forma, la ministra reiteró que las vacunas no van a ser para funcionarios en las fases que no les corresponda.

“Esto se ha cumplido. Hemos estado pendientes de ello y se ha pasado el mensaje a directores de área y de hospitales de que serán los responsables si ingresan a alguien”, aseguró.

#EUCoronavirus Amelia Flores, ministra de Salud Pública y Asistencia Social: "Todo depende de la cantidad de vacunas que tengamos. Estamos haciendo esfuerzos muy importantes (…) hoy estamos todos los países del mundo compitiendo por tener la vacuna" pic.twitter.com/c3y8GMmUgc — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 16, 2021

Registro de vacunación

Para evitar situaciones en las que no se vacune a la persona en el momento en el que deba hacerse, Flores explicó que se mantiene un registro riguroso de la vacunación.

Señaló que si alguna persona finge que es diabética, hipertensa o que tiene algún otro padecimiento que la coloque dentro de los grupos vulnerables para ser vacunada, contra el coronavirus, se procederá legalmente en su contra.

“Al registrarnos las personas vamos a tener que documentar con declaración jurada, en donde hacemos constar la enfermedad”, informó.

Por aparte, la ministra de Salud mencionó que además de mejorar los controles y que estos sean eficientes, se busca también garantizar la captación de los datos sobre la población.

#EUCoronavirus Amelia Flores, ministra de Salud Pública y Asistencia Social: "Estamos haciendo todos los esfuerzos para poder cumplir con el proceso de vacunación para toda la población (…) las vacunas son efectivas, evitan un Covid-19 severo y casos de mortalidad" pic.twitter.com/FRcOHUG2tV — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) March 16, 2021

El Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 detalla que para disponer de la base de personas que serán vacunadas se utilizará una plataforma electrónica que será alimentada con datos de distintas entidades como el Registro Nacional de las Personas.

Se tendrán dos formas en que una persona pueda registrarse en el listado nacional:

Inscripción institucional: por medio de instituciones o entidades públicas y privadas del sistema de salud que de manera fehaciente certifiquen el listado de personas de sus respectivas instituciones. Esta modalidad también aplica para otros grupos, como cuerpos de socorro, asilos de ancianos y albergues.

por medio de instituciones o entidades públicas y privadas del sistema de salud que de manera fehaciente certifiquen el listado de personas de sus respectivas instituciones. Esta modalidad también aplica para otros grupos, como cuerpos de socorro, asilos de ancianos y albergues. Afiliación individual o personal: Para identificar e integrar a los mayores de 18 años que no forman parte de las instituciones o entidades en grupos priorizados, se habilitará un módulo de registro en el sitio de la página web del MSPAS diseñado para ese objetivo.

“Queremos facilitar el proceso. Ayer revisábamos la herramienta y discutíamos sobre tener disponibilidad en centros de vacunación para tener un área para personas que no pudieron ingresar al sistema”, resaltó la ministra Flores.

Ello tomando en cuenta que siempre habrá personas sin teléfono inteligente o que no lo saben usar, no tienen internet o no encontraron a alguien que les ayudara para registrarse.