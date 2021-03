“No hay que rendirse, siempre habrán obstáculos, pero hay que tener fe”

Información y fotos: Omar Solís

José Alejandro Barrondo, el joven que un día decidió dejar a un lado su caja de lustre e ir en busca de sus sueños, asumirá un nuevo reto este sábado, que le servirá de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, a los que ya se clasificó.

Barrondo forma parte de un grupo selecto de atletas que representará a Guatemala en las justas que se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto.

Junto con Mirna Ortiz, sonhasta el momento, los únicos marchistas clasificados, aunque mañana, podrían sumarse otros seleccionados, durante la edición de la “Race Walking Dudinská 50”, que se llevará a cabo en Dudince, Eslovaquia.

Mientras Barrondo y Ortiz competirán para intensificar su preparación, Mayra Herrera, Martiza Poncio, José Calel, José Ortiz, José Raymundo, Luis Ángel Sánchez, Uriel y Erick Barrondo, buscarán la marca para asistir a Tokio.

José Alejandro conversó con Emisoras Unidas sobre cómo se prepara y sus expectativas, cuando faltan pocos meses para el inicio de los Juegos.

Hace nueve meses te clasificaste a Tokio…

Sí, fue en el Gran Premio Cantones, de La Coruña, España, en junio pasado. Era la ultima oportunidad que teníamos para poder definir al equipo que representaría a Guatemala en los Juegos Panamericanos, en los 20 kilómetros. Fue un momento muy lindo, todos los atletas nos esforzamos para eso. Uno de mis sueños era estar en Rio y me quede a 55 segundos, pero esta vez estaré en Tokio.

¿Cuál es tu marca?

La de acceso que pide el Comité Olímpico Internacional es de 1 hora y 21 minutos, yo logré clasificar con 1:19.55.

¿Y cómo te preparas para los Juegos?

Recientemente hice un campamento de preparación en Quetzaltenango, trabajé duro a doble turno en el complejo deportivo, para poder tener la condición física que se necesita para las competencias que vienen.

¿Cuáles son tus competencias previo a Tokio?

Este sábado (mañana) competiré en Eslovaquia y si Dios lo permite, el 16 de abril estaré en Polonia. Después, tendré otro campamento de preparación en Font Romeu, Francia, del 23 de junio al 23 de julio y luego partiremos a la sede en Japón.

¿Cómo vives estos meses previos a los Juegos?

Me siento bendecido y agradezco a Dios por la salud que me concede para llevar a cabo mis entrenamientos y poder competir. Además, me siento satisfecho del trabajo en equipo que hemos realizado con mis compañeros José Raymundo, José Calel y mi entrenador Julio Urías. Espero en Dios hacer mi mejor esfuerzo en los Juegos.

¿Cómo ves a tus rivales para Tokio?

No he competido desde el 2019 y 2020, por lo tanto no me he medido con los competidores que estarán en los Juegos Olímpicos. No tengo una idea muy clara, pero seguro que voy a luchar por poner en alto el nombre de Guatemala.

¿Crees que tienes posibilidades de subir al podio?

No me da miedo decir que voy a ganar o perder, lo que si tengo claro es que trabajo arduamente para llegar a los Juegos de la mejor manera. Obviamente voy en busca de una medalla. Espero quedar entre los mejores y eso implica estar en el medallero. En nombre de Dios voy a luchar por ello.

¿Qué sacrificios haz hecho para alcanzar este sueño?

Alcanzar el éxito no es gratis, requiere de sacrificios. He permanecido por muchos días lejos de mi familia y mis amigos, he tenido que cambiar días de diversión por días de descanso, me he sometido a cargas de trabajo muy intensas, pero las recompensas son grandes. No hay que rendirse, siempre habrá obstáculos pero debemos tener fe en Dios, en nosotros mismos y ver hacia el frente.