VIDEO. “En Perú no represento solo mi apellido, represento a mi país”, afirma Gerardo Gordillo

El defensor guatemalteco Gerardo Gordillo se incorporó este viernes a los entrenos de la Selección Nacional tras arribar el jueves al filo de la media noche a territorio nacional.

Gordillo jugó los 90 minutos en el duelo entre su equipo la Universidad Técnica de Cajamarca contra el Sport Huancayo por Copa Sudamericana, donde los visitantes se llevaron la victoria 0-1.

La Selección Nacional continúa con su preparación para el partido ante Cuba el próximo 24 de marzo en el estadio nacional, posteriormente les tocará visita a la Selección de Islas Vírgenes Británicas el 27.

Gerardo Gordillo ilusionado por su primera eliminatoria

El defensor Gerardo Gordillo habló esta tarde en conferencia de prensa virtual sobre sus sensaciones de poder vivir su primera eliminatoria y no ocultó su felicidad y su ilusión.

“Esto es lo que siempre anhelé, es mi primera eliminatoria mundialista, es una ilusión muy grande, en la Selección hay que dar más del 100% estoy muy ilusionado de representar a mi país”.

“Con respecto a Cuba, es un partido que va a partir el agua, tenemos que hacer un buen partido, tenemos jugadores importantes al igual que ellos, necesitamos los primeros 3 puntos para encaminar la Eliminatoria”.

Gordillo agradeció el apoyo incondicional de la afición guatemalteca en redes sociales desde que se anunció su vinculación la Universidad Técnica de Cajamarca en la Liga de Futbol de Perú.

“Lo más importante es la afición, quiero agradecer el apoyo de la afición en redes sociales, me lo comunica mi madre o mi padre, en Perú no represento solo mi apellido represento a mi país, me ilusiona muchísimo, siento y valoro muchísimo ese apoyo”.

“Tengo una responsabilidad importante, yo era un desconocido en el futbol peruano, tuve la bendición de Dios de entrenar siempre al 100% entonces vengo en una buena forma física”.

“Llevo poco tiempo en Perú, pero he aprendido tanto en Perú como en Comunicaciones que hay que ser valiente y a siempre guardar la compustura, independientemente el rival”.

El partido contra Cuba

El defensor destacó que Cuba es una Selección muy peligrosa, pero afirmó que tanto cuerpo técnico como los seleccionados se encuentran trabajando arduarmente para hacer un buen partido.

“Este cuerpo técnico trabaja muchísimo proporcionando material, Cuba tiene un jugador bastante importante, todos sabemos quien es, pero hay que destacar a nuestros jugadores, nuestros jugadores también son los mejores y es lo que trato de transmitirle a mis compañeros”.

“No tengo duda que me puedo acoplar rápidamente a mis compañeros, trataré de hablar en el terreno de juego, me puedo equivocar, pero dejaré todo el amor que tengo por Guatemala en la cancha”.

“Yo siempre pensaba en mis rivales antes de los partidos, pero ahora que estoy en Perú ellos también nos voltean a ver ahora en Guatemala, estoy seguro que la defensa que vamos a enfrentar están pensando en nuestros atacantes, tenemos que ver por lo nuestro”.