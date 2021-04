FOTOS. Destrozan vehículo de Bad Bunny valorado en 3 millones para mandar fuerte mensaje

El luchador The Miz envió un mensaje contundente a Bad Bunny en una de las cosas más representativas para el boricua.

A través de su cuenta de Instagram, el luchador compartió una serie de fotos en las que aparece junto a John Morrinson.

Ambos aparecen sosteniendo una cubeta de pintura roja y unas brochas de cercas, que usaron para escribir y pintar algunas cosas sobre el Bugatti del famoso.

Cabe resaltar que el automóvil del intérprete de canciones como “La noche de anoche” y “Si veo a tu mamá”, está valorado en más de 3 millones de dólares.

En las fotos se puede apreciar cómo dejan sus marcas sobre uno de los costados, el parabrisas y el cofre del vehículo, que es de color blanco.

“Bienvenidos a Auto Body and Detaling de Miz and Morrison”, dice al inicio de la leyenda que acompaña la publicación del luchador.

Asimismo, The Miz resaltó: “Sabemos cuánto respetan nuestros clientes nuestra atención a los detalles, y confían en nosotros, somos grandes en Respeto”.

En un video que compartió la WWE a través de su cuenta de Twitter, se puede ver el momento en el que el rapero encuentra su auto, y queda muy molesto.

Pero, para los luchadores haber “decorado” el vehículo no fue suficiente, sino que lo siguieron hasta el estacionamiento donde lo golpearon.

Wow. @mikethemiz & @TheRealMorrison just took things to a whole new level with @sanbenito. #WWERaw pic.twitter.com/Y31S4TyD3N

— WWE (@WWE) April 6, 2021