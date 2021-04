Todd Robinson es nominado subsecretario de Estado, Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley

Todd Robinson, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, ha sido nominado por el presidente Joe Biden como subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Esto fue dado a conocer por parte de la Casa Blanca a través de un comunicado oficial, el cual compartió Robinson en sus redes sociales.

Según reseña la Casa Blanca sobre la carrera política de Robinson en su país, se indica que es miembro de carrera del Servicio Exterior Superior con rango de Ministro de Carrera, actualmente se desempeña como Director de la Oficina de Gestión de Estudiantes Internacionales de la Universidad de Defensa Nacional.

Asimismo, la Casa Blanca menciona que, al principio de su carrera, Robinson se desempeñó en el Centro de Operaciones del Departamento y como Asistente Especial del ex Secretario de Estado Albright. Ha recibido un premio de rango presidencial. Nacido en Nueva Jersey, se graduó de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y habla español, italiano y albanés.

Será el Senado estadounidense quien deba aprobar si Robinson es designado en el puesto que sugiere el presidente Biden.

Al respecto de esta nominación, el también exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, publicó en sus redes sociales que Robinson “es una excelente opción” para el puesto.

Amb. Todd Robinson is an outstanding choice for A/S for Intl Narcotics and Law Enforcement! Proven leader, experience in tough places overseas, tough but with a sense of humor. https://t.co/9by8fNSPvF

