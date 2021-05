Virgil van Dijk anuncia que no jugará la Eurocopa con Holanda

El defensa internacional holandés Virgil van Dijk, que se recupera de una grave lesión en una rodilla, eligió renunciar a la Eurocopa (11 de junio-11 de julio) con Holanda y prefiere continuar su convalecencia con vistas a la próxima temporada.

“Siento físicamente que es una buena decisión decidir no ir a la Eurocopa y realizar la última fase de mi convalecencia durante la pretemporada”, aseguró.

Agregando que “por tanto, me focalizo completamente en la pretemporada con el club y es un objetivo realista”, declaró en una entrevista difundida en el sitio internet de su club”.

Virgil van Dijk toma la decisión que parecía más lógica: "Lo correcto es no ir a la Eurocopa y empezar mi última fase de recuperación en verano. Así me pondré centrar en volver para la pretemporada con el Liverpool, que creo que es un objetivo más realista". pic.twitter.com/2CWwVfAF00 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) May 12, 2021

Operado de los ligamentos en octubre de 2020

El sólido defensa central holandés (29 años, 38 partidos internacionales), elegido mejor jugador de la UEFA de la 2018-2019, se había sometido en octubre a una operación de ligamentos en la rodilla derecha.

Esta grave lesión le hizo perderse el resto de la temporada con el Liverpool, pero había una esperanza de ver a Van Dijk recuperado antes de la Eurocopa para poder disputarla.

Una esperanza que fue anulada este miércoles por el propio interesado.

“Estoy verdaderamente contrariado por no poder ir a la Eurocopa, pero es la buena decisión por el momento y, espero, para el futuro”, afirmó, asegurando que su convalecencia va bien.

“Hace siete meses, me lesioné y el camino ha sido muy largo. He debido tomar las cosas paso a paso. Las cosas han ido bien, no he tenido un verdadero contratiempo, he progresado bien”, comentó.

Virgil van Dijk y Joel Matip siguen su recuperación en el Liverpool con la vista puesta en la próxima temporada. pic.twitter.com/GlNViiD4vP — SportsCenter (@SC_ESPN) May 12, 2021

En agosto arrancará la nueva temporada de la Liga Premier

La temporada 2021-2022 de Premier League debe comenzar el fin de semana del 14 de agosto.

Esta ausencia es un golpe duro para Holanda, donde es uno de los pilares defensivos. Con Van Dijk en el eje central, la selección “Oranje” alcanzó por ejemplo la final de la Liga de Naciones en 2019, perdida frente a Portugal (1-0).

*Con información de AFP