Este sábado se conocerá al primer finalista del Clausura 2021

Este viernes se cerró la actividad de los juegos de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2021 con el triunfo de Santa Lucía Cotzumalguapa 1-0 ante Guastatoya, juego que se tuvo que suspender ayer por la lluvia.

Ahora, este sábado se conocerá al primer finalista del torneo. Comunicaciones e Iztapa se enfrentarán en el estadio Doroteo Guamuch Flores, el duelo de ida finalizó 2-2 en el estadio El Morón.

Iztapa, buscará hacer historia y tratará de clasificar a su primer final desde la fundación del club, por su parte, Comunicaciones sigue en busca de la ansiada Copa 31.

Comunicaciones en busca de una nueva final

Los cremas buscan regresar a una nueva final del futbol guatemalteco, la última final que disputó el conjunto crema fue en el Torneo Apertura 2018, donde cayeron en la final ante Guastatoya 3-2 en el marcador global.

El último título crema radica en el lejano Clausura 2015, donde el club blanco logró el histórico hexacampeonato tras derrotar 4-3 en el global a Municipal y cosechar su copa 30.

Sin embargo, primero deberán superar al Deportivo Iztapa que también va en busca de su primera final en el futbol nacional, el juego de ida finalizó con un 2-2 que dejó mucha polémica.

Iztapa ya se encuentra en la capital

El conjunto pez vela ya se encuentra en la capital para el duelo de mañana contra Comunicaciones. Iztapa aún no podrá contar con el goleador Carlos Kamiani Félix, quien no ha superado el Covid-19.

A través de sus redes sociales, el conjunto escuintleco informó que los jugadores se sometieron a una sesión de fisioterapia previo al juego contra los cremas.

#PezVelaEnSemis

Ya en la ciudad capital los #PecesVela visitaron KINESIS Centro de Fisioterapia, para realizar terapia muscular y de recuperación. pic.twitter.com/1X03wBfrbK — C.D Peces Vela (@c_peces) May 14, 2021

Santa Lucía con la ventaja ante Guastatoya

Guastatoya deberá remontar en su estadio ante Santa Lucía Cotzumalguapa que se llevó el triunfo 1-0 en la semifinal de ida del Clausura 2021.

Sin embargo, la tarea no será fácil para Guastatoya, pues no contará con dos elementos esenciales en dicho duelo. Omar Domínguez y Luis Ángel Landín fueron expulsados en el duelo ante Santa Lucía. Asimismo, Maximiliano Lombardi no podrá jugar por acumulación de tarjetas.

#Clausura2021 | Los jaguares llegarán con la ventaja al partido de vuelta https://t.co/RIHNhiBs3f — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 14, 2021