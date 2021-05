El presidente Alejandro Giammattei se refirió este jueves al avance del Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 y aseguró que la falta de dosis se debe a la distribución equitativa de las mismas a nivel mundial.

“Hemos hecho esfuerzos en estos primeros meses de conseguir las vacunas que negociamos desde el año pasado”, dijo en una actividad en el Palacio Nacional.

Agregó que no es la culpa del presidente de Guatemala que 10 países hayan acaparado el 75% de la producción de las vacunas a nivel mundial.

Y que más de 200 países se estén peleando por el otro 25%, aseguró.

"Si hay unidades de salud donde no haya llegado la vacuna, perdónenme, pero no es problema mío que haya municipios en donde no se haya registrado ni una sola persona. (…) Repito, de la cola no puedo ir a traer a nadie", dice Giammattei. pic.twitter.com/ZqA7CCKCgy — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 27, 2021

Indicó que con las dosis que se han recibido hasta ahora, que serían unas 700 mil, se ha llegado a superar las 19 mil personas diarias vacunadas.

Pero la capacidad de la cartera de Salud es tal que incluso se podrían habilitar 548 centros de vacunación y poner entre 75 mil y 100 mil vacunas al día, si se tuvieran disponibles.

“Es fácil echarle el muerto a quien gobierna porque no se consigan vacunas, cuando la miopía no deja ver lo que sucede en otros países, exactamente igual que en Guatemala”, enfatizó.

De acuerdo con el gobernante, la naciones “pudientes” han vacunado prácticamente a más del 60% de su población, pero a los países “chiquitos no les ha caído nada”.

Giammattei aseguró que en la cumbre de jefes de Estado Iberoamericana, en Andorra, dije que esto no era justo.

Especialmente porque incluso hay países que han comprado de más y hasta se les vencen las dosis, en lugar de donarlas, regalarlas o venderlas a otras poblaciones, aseguró.

#EUCoronavirus Según el presidente @DrGiammattei las vacunas contra el Covid-19 están concentradas en unos cuantos países en el mundo https://t.co/goM930u0gZ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 20, 2021

Baja cantidad de personas para vacunarse

Giammattei expuso que hay gente que critica que no se tengan vacunas, pero señaló que también es importante verificar qué porcentaje de la gente se ha ido a vacunar.

Agregó que no es problema del presidente de la república que la gente que ahorita se puede vacunar, es decir los mayores de 60 años, no estén registrándose para que se les apliquen las dosis.

“Todavía hay gente que tiene miedo de vacunarse. Ni porque hubieran vacunas tendríamos suficientes clientes a que vacunar”, afirmó.

El porcentaje de mayores 70 que se han vacunado es demasiado bajo y no por la falta del inmunizador, sino porque han tomado la opción de no hacer el procedimiento.

Hay municipios en donde ni una sola persona se ha inscrito en el sistema, expuso.

"El porcentaje de las personas mayores de 70 que se han vacunado es bastante bajo", señala Giammattei al asegurar que aunque se critique que no hay vacunas, el porcentaje de la población que se ha vacunado es bajo. "No puedo ir a traer a la gente de la cola, ese no es mi chance" pic.twitter.com/XBtiHSvQRK — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 27, 2021

A su criterio, si la semana entrante se recibieran millones de vacunas, no se tendría millones de personas queriendo inmunizarse.

“Hay comunidades que han dicho que no. Hemos oído a líderes religiosos decir que no se pongan la vacuna porque provienen de células de fetos y de niños muertos o que la vacuna es diabólica”, aseguró el gobernante.

Entonces, “¿le toca al presidente agarrar de la cola al mundo y llevarlo a vacunar?”, cuestionó.

Y afirmó que no es ese su trabajo, sino que este debe enfocarse en pedirle a la población que lo haga, que visite los centros de vacunación, si así lo desea, para ver la atención buena que se está dando.

Finalmente, dijo que aunque ya se abrió el registro para personas de 65 años o más, rubro en el que está incluido, él no se ha vacunado.

“No me la he puesto, no porque no tenga el deseo, sino porque el capitán es el último que abandona el barco. Cuando todo el mundo se haya vacunado, si alcanza, me la pongo”, concluyó.