Copa América: Venezuela reporta brote masivo de COVID-19 previo a su debut ante Brasil

Este domingo se dará por inaugurada la Copa América en Brasil, con el partido entre el combinado local y Venezuela a las 15:00 horas.

Previo a dicho encuentro, la delegación venezolana ha reportado un brote masivo de 12 casos positivos en su delegación.

“En la noche del viernes, la Secretaría de Salud del Distrito Federal fue notificada por la Conmebol de que doce miembros de la selección de fútbol de Venezuela, incluidos jugadores y miembros de la comisión técnica, dieron positivo para COVID-19”, indicó la entidad en un mensaje enviado a la AFP.

La autoridad no precisó cuántos son jugadores y cuántos son parte de la comisión técnica del portugués José Peseiro, aunque más temprano el secretario de Salud, Osnei Okumoto, dijo a CNN Brasil que cinco futbolistas y cinco directivos estaban contaminados.

Los afectados están “asintomáticos” y “aislados” en cuartos individuales, bajo monitoreo de la Conmebol y la secretaría de Salud, agregó el organismo sanitario en la nota.

El brote de coronavirus en la Vinotinto es el más reciente golpe de la convulsionada Copa América de Brasil, cuestionada por diversos sectores por la situación sanitaria que vive el gigante latinoamericano, donde más de 484.000 personas han muerto por la pandemia.

Y también es otro mazazo para la selección venezolana, que el viernes llegó a Brasilia diezmada por las contaminaciones de Wilker Ángel y Rolf Feltscher y sin su capitán, Tomás Rincón, por un “malestar físico y un cuadro viral”, del que la Federación Venezolana de Fútbol evitó referirse directamente como un posible caso de COVID-19.

