Honra a sus padres inmigrantes con fotos de graduación en el campo

Una estudiante de la Universidad de California en San Diego se volvió viral en las redes sociales por sus fotos de graduación, tomadas en honor a sus padres, ambos inmigrantes de México en los Estados Unidos.

Jennifer Rocha decidió tomar sus fotos de graduación, vestida con su toga y birrete, en los campos agrícolas donde trabajó junto a sus papás desde que estaba en la secundaria.

La estudiante no quiso celebrar este importante acontecimiento sola, sino que decidió incluirlos en la serie de fotografías para agradecerles por enseñarle la importancia de obtener una educación, declaró en una entrevista a 10news.com

Además, para Jennifer fue importante “demostrarle al público que hay buenas personas y no solo malas personas”, refiriéndose a los latinos que inmigran a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.

Su historia comenzó cuando acudió al campo cuando estaba en el tercer año de la escuela secundaria, trabajando durante la noche sembrando fresas junto a sus familiares.

La futura graduada dice que sus padres le decían tanto a ella como sus hermanos que “trabajaran duro en la escuela para que no tuvieran que hacerlo en el campo”. “Si no vas al colegio, vas a continuar aquí”, le decían para motivarla y que no desistiera, recordó.

El sábado Rocha se graduó de una licenciatura en Sociología con énfasis en Derecho y Sociedad en la universidad estadounidense. Su próximo objetivo, es ayudar a inmigrantes a través de la aplicación de la ley, como una retribución a la comunidad.

I love these graduation pictures… Jennifer Rocha graduated from UC San Diego. She honors her parents with graduation pictures in farm fields, thanking them for all their hard work and sacrifices.

