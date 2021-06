VIDEO. Un meteorito “ilumina” el cielo durante partido de baseball infantil

Una curiosa escena fue captada por uno de los asistentes grabó a un meteorito en el cielo sobre un partido de baseball infantil en Jacksonville, Estados Unidos.

La persona captó cuando un extraño y luminoso objeto surcó los cielos el pasado 9 de junio, desatando el asombro de los presentes.

Esto fue grabado por Mark Rose, uno de los padres de familia que asistió al partido para ver jugar a su hijo de seis años.

En las imágenes que posteriormente fueron compartidas en Internet, se logra apreciar como el extraño objeto, el cual después se confirmó se trataba de un meteoro, surca el cielo nocturno y tras unos segundos en los que iluminó, desaparece en la oscuridad.

Tras lo impactante que resultó para los asistentes avistar este cuerpo celeste “iluminado” el cielo, en la grabación se logra escuchar las reacciones de asombro de varios de los padres que se concentraban en las gradas, mientras que algunos pequeños, concentrados en el juego, ni siquiera se dan cuenta de lo sucedido.

El Servicio Meteorológico Nacional en Tampa Bay reveló que sí fue cierto el paso del meteorito.

Incluso el fenómeno astronómico fue captado a lo largo de la costa atlántica de Florida, desde Jacksonville Beach hasta el sur de Miami.

@CoralTap Just saw this in the sky from Parkland at 10:16PM. #Meteor pic.twitter.com/E1rqXUbku8

— m (@cbkcc1) April 13, 2021