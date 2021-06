Países Bajos y Austria sellan su pase a octavos de final de la Eurocopa

Este lunes se conocieron a los dos clasificados a la próxima ronda de la Eurocopa en el Grupo C, ambos juegos se juegaron a la misma hora, donde únicamente Macedonia ya no aspiraba a clasificar.

Países Bajos ya se encontraba clasificada a la siguiente ronda, únicamente buscaba asegurar el primer lugar del grupo, su rival Macedonia buscaba de cerrar de forma digna su participación en el certamen.

En el juego entre Ucrania y Austria se conocería al segundo clasificado a la próxima ronda, ambos llegaban en las mismas condiciones buscando un boleto a los octavos de final del certamen.

Who are you backing to score today? ⚽️💫

𝗔) 🇺🇦 Roman Yaremchuk

𝗕) 🇦🇹 Christoph Baumgartner

𝗖) 🇳🇱 Memphis Depay

𝗗) 🇲🇰 Goran Pandev#EURO2020 pic.twitter.com/ai8dJ1NtT8

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021