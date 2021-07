Djokovic se burla de sus propios memes y revienta las redes sociales

Sin lugar a dudas las caídas de las grandes estrellas del tenis marcaron el inicio de Wimbledon algunas provocaron risas, como las de Novak Djokovic, y otras, lágrimas, como las de Serena Williams, que la obligaron a abandonar la competición tras lesionarse.

“Resbalé varias veces. Todavía busco mi juego de piernas en este césped bastante resbaladizo, bastante húmedo”, dijo Djokovic luego de su partido de primera ronda ante el británico, Jack Draper, ante el que se fue al suelo en dos ocasiones.

“Efectivamente, tengo la impresión de que las pistas están más secas por el día, sobre todo gracias al viento, que se lleva la humedad”, declaró días atrás, refiriéndose a lo resbaladizo del terreno.

Tras estos incidentes, varios de sus seguidores compartieron creativos memes, que provocaron la risa del mismo tenista, incluso los compartió en sus redes sociales.

“Los memes son tan buenos, chicos, sigan etiquetándome”, escribió el tenista.

El tenista de Belgrado, gran favorito al título, se enfrentará este lunes en octavos al chileno Cristian Garín (20º), que poco antes había derrotado al español Pedro Martínez (107º) por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-4.

Es la decimotercera vez en dieciséis participaciones que Djokovic alcanza los octavos de final en Wimbledon, desde 2005.

En el All England Lawn Tennis Club aspira a un sexto título, que le permitiría alcanzar el récord de 20 títulos del Grand Slam que ostentan actualmente el suizo Roger Federer y el español Rafa Nadal.

Tras levantar el trofeo este año en los dos primeros torneos del Grand Slam (Abierto de Australia y Roland Garros), conquistar Wimbledon acercaría a Djokovic a otro reto impresionante, el ‘Golden Slam’, es decir, ganar en el mismo año natural los cuatro torneos del Grand Slam y la medalla de oro olímpica.

The memes are so good guys 🤣🤣😂😂😂 keep tagging me bahahaaa #WimbledonThing pic.twitter.com/j4vkYYcB0E

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 4, 2021