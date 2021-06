Serena dice que tiene el “corazón roto” por abandonar en Wimbledon

La tenista, Serena Williams, que buscaba hacer historia, acabó abandonando el martes en la primera ronda de Wimbledon, donde Roger Federer sobrevivió a un buen susto gracias a la lesión de su oponente y la española Carla Suárez, recientemente recuperada de un cáncer, se despidió emocionada.

“He tenido que abandonar con el corazón roto hoy (martes) después de lesionarme en la pierna derecha”, indicó la tenista de 39 años, en su primera reacción en las redes sociales.

“Mi amor y mi gratitud van para los fans y para el equipo que hacen que estar en la Central Court sea tan especial. Sentir el calor y el apoyo extraordinario del público hoy cuando entré en la pista y cuando salí me han emocionado”, añadió.

Serena Williams, que cumplirá 40 años en septiembre, abandonó la cancha llorando y no acudió a la tradicional conferencia de prensa con los periodistas.

En el último partido en una pista central cubierta debido a la lluvia, Williams, siete veces campeona de Wimbledon, se enfrentaba a bielorrusa Aliaksandra Sasnovich.

We're heartbroken for you, Serena.

Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s

— Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021