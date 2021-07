El serbio Novak Djokovic se aleja del oro olímpico en Tokio 2020

Unas horas después de su derrota en semifinales en individuales, el serbio Novak Djokovic también perdió este viernes en la misma instancia en dobles mixtos de los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque peleará por obtener dos bronces en la capital nipona.

Djokovic, asociado a su compatriota Nina Stojanovic, fueron derrotados en dos sets por los rusos Elena Vesnina y Aslan Karatsev por 7-6 (7/4) y 7-5, que jugarán la final contra sus compatriotas Andrey Rublev y Anastasia Pavlyuchenkova.

Novak Djokovic en semifinales de #JuegosOlimpicos :

❌ 2008: vs. Nadal en singles

❌ 2012: vs. Murray en singles

❌ 2020: vs. Zverev en singles

❌ 2020: vs. Vesnina/Karatsev en dobles mixtos pic.twitter.com/d1rRI4PO0V

— Set Tenis (@settenisok) July 30, 2021