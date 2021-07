Viktor Axelsen, el rival el rival de Kevin Cordón en semifinales

Kevin Cordón hizo vibrar nuevamente al territorio guatemalteco con su participación en los cuartos de final de Bádminton de los Juegos Olímpicos de Tokio donde enfrentó al surcoreano Kwanghee Heo.

Kevin con con su ímpetu y presión logró superar mentalmente al surcoreano Kwanghee Heo, y se llevó el triunfo clasificando así a las semifinales de Bádminton en Tokio 2020.

El juego, que se llevó a cabo en el Musashino Forest Sport Plaza finalizó 2-0, con parciales de 21-13 y 21-29, resultado con el que Cordón se convirtió en el primer latinoamericano.

🎉🇬🇹💙 ¡Histórico! ¡Kevin Cordón a las semifinales en el #RetoTokyo! 🎉🇬🇹💙 👏 🏸 El badmintonista guatemalteco venció al surcoreano Heo Kwang-hee, con parciales de 21-13 y 21-18. ⚠️ La semifinal se jugará el sábado, a partir de las 22:00 horas de Guatemala. pic.twitter.com/phG1KqFUlO — C O G (@COGuatemalteco) July 31, 2021

El rival de Kevin Cordón

Kevin Cordón se enfentará en semifinales al danés Viktor Axelsen, actualmente el número 2 del mundo. Axelsen derrotó en dos sets al chino Yu Qi Shin para asegurar su boleto a semifinales.

Esta noche (a las 22:00 horas), Kevin tiene una cita con la historia, si el zacapaneco derrota a Axelsen en semifinales aseguraría medalla para Guatemala en Juegos Olímpicos, sería la segunda en la historia tras la plata obtenida por Erick Barrondo en Londres 2012.

El danés Viktor Axelsen, tercer jugador mundial, será el domingo el rival del guatemalteco Kevin Cordón en las semifinales del torneo olímpico de bádminton, tras derrotar en cuartos de final al chino Shi Yu Qi, por 2-0. https://t.co/EH7SLMnyfp #Tokyo2020 — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 31, 2021

Cordón, quiere regalarle una alegría a Guatemala

Tras el triunfo ayer por la tardenoche ante el surcoreano Kwanghee Heo, Cordón dio sus impresiones y sueña con darle una medalla a Guatemala, sabiendo que debe ir partido a partido.

“Uno sueña, pero hay que ser realistas, uno tiene dos oportunidades en la vida, primero es en la cabeza, cuando se sueña y después trabajar duro para hacerlo realidad. Ahorita estoy feliz de que todo en su momento fue un sueño y ahora lo veo convertido en una realidad”, afirmó Kevin.

“Ahorita no estoy pensando con quién voy a jugar o en qué ronda estoy, no quiero desaprovechar esta oportunidad de alegría que siento, no me la creo, no me pasa nada por la mente, después seguro podré expresar mis sentimientos. Solo puedo decir que estoy muy feliz de saber que todo ha valido la pena y aunque vengamos de un país pequeño, los chapines tenemos un corazón muy grande para poder luchar”, señaló el guatemalteco.

"No es solo mío (el triunfo), sino es de todo el país". 🇬🇹💙 🏸🗣️ Las primeras declaraciones de Kevin Cordón tras su pase a semifinales en el #RetoTokyo. 🏸🗣️#PasiónPorGuatemala #NuestraMetaLosValores pic.twitter.com/MxLFu7VyOQ — C O G (@COGuatemalteco) July 31, 2021