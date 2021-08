Jennifer Aniston dejará de relacionarse con quienes no quieran vacunarse

Jennifer Aniston reveló en una nueva entrevista que se vio obligada a cortar relación con sus amigos que “se negaron” a recibir su vacuna contra el COVID-19.

En la edición de septiembre de la revista InStyle, la actriz explicó que no tiene tiempo para los anti-vacunas o aquellos que “simplemente no escuchan los hechos” cuando se trata de ciencia.

La estrella de “Friends” dijo que siente que la franja de estadounidenses que no quiere inocularse contra el coronavirus están basando su postura en “el miedo o la propaganda”.

Ella explicó que pasó gran parte de la pandemia manteniéndose al día con las noticias, pero que en un momento tuvo que tomar un descanso.

“Realmente tuve que dejar de tener la televisión encendida todo el tiempo. Todos pasamos por la fatiga de las noticias, la fatiga del pánico, durante la pandemia porque esperábamos que algún día nos despertaríamos y oiríamos algo esperanzador, y todo lo que obtuvimos fue más locura”, dijo.

La postura de la actriz

Jennifer Aniston se refirió al grupo de anti-vacunas, que hasta ahora se han negado a recibir su vacuna contra el coronavirus.

“Hay todavía un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima‘.

Acabo de perder a algunas personas de mi vida diaria que se negaron o no revelaron si habían sido vacunadas o no, y fue lamentable”.

“Siento que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos siendo testeados todos los días. Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones están basadas en nada más que en el miedo o la propaganda”, añadió.

La artista recibió su segunda dosis de la vacuna en mayo y compartió la noticia en Instagram con sus millones de seguidores de todo el mundo.

“Completamente vacunada y se siente tan bien”, escribió en su publicación. “Somos extremadamente afortunados y privilegiados de tener acceso a las vacunas en los Estados Unidos en este momento”.

“Desafortunadamente, ese no es el caso en todas partes … y como sabemos, la salud de uno de nosotros nos afecta a todos”, continuó. “Pensando en aquellos que no tienen o no tendrán la oportunidad de vacunarse y abrazar a sus amigos y familiares”.

