Sharon Stone no volverá a actuar hasta que todos estén vacunados

Sharon Stone está realizado estos días campaña para ser elegida como miembro de la junta directiva del SAG-AFTRA.

Este es el sindicato de actores más poderoso de EE.UU., cuenta con su propia entrega de premios y se ha posicionado a favor de exigir la vacunación total antes que se desarrollen los rodajes.

Durante un video promocional, la actriz dijo que fue “amenazada” con perder su trabajo por insistir en que todos los que forman parte de su próximo proyecto estén completamente inoculados contra el COVID-19.

As a proud SAG-AFTRA member, I fully support @sharonstone @MsJoelyFisher @MatthewModine & Membership First. VOTE!!! We need serious, smart, dedicated leadership. https://t.co/enZucDG0i0

Ella está haciendo del seguro médico una alta prioridad de su campaña, particularmente a la luz de la pandemia de COVID-19.

Según contó, le ofrecieron un trabajo en Atlanta, pero tenía sus dudas ante la falta de garantías de que todos sus compañeros estén vacunados.

“¿Iré a trabajar antes de que todo el mundo en la serie esté vacunado? No, no lo haré. ¿Me están amenazando con hacerme perder el trabajo? Sí, lo hacen. ¿Perderé mi trabajo si no se vacuna a todo el mundo en la serie? Sí, podría hacerlo. ¿Intentaré por todos nosotros que todos los sets a los que vayamos tengan al equipo vacunado? Sí, lo haré. ¿Por qué? Porque es ridículo que tengamos que ir a trabajar donde no es seguro hacerlo”.

Actress Sharon Stone urges Americans to take Covid-19 seriously as she describes the deadly toll its taken in her own family.

“I think we should love ourselves, as much as we love our children…if we don’t love ourselves, then our children will not be safe from us.” pic.twitter.com/Iv6rLRrw9V

— Anderson Cooper 360° (@AC360) July 30, 2021