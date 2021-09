VIDEO. Daniel Ricciardo se llevó el Gran Premio de Italia

Daniel Ricciardo se impuso este domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en la primera victoria del piloto australiano con la escudería McLaren, que no ganaba desde 2012, en una carrera marcada por el accidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Ricciardo nacido en Australia, cuyo padre es italiano, se mostró encantado con su primera victoria para McLaren, una escudería histórica que no lograba un doblete desde hacía once años.

“No me esperaba liderar la carrera de principio a fin, pero sentía algo desde el viernes, sabía que algo podía pasar”, explicó el australiano, que destacó “no solo el triunfo, sino el doblete”.

“Para McLaren ya es un gran resultado estar en el podio, así que imagínate los dos primeros… Por una vez no encuentro las palabras”, se sinceró.

En la vuelta 26 (de 53), y tras incorporarse a la pista después de parar en boxes, Hamilton vio cómo Verstappen trataba de adelantarle y cerró al holandés en una curva para impedirlo, tocándose ambos monoplazas y acabando en la grava, con el Red Bull subido al Mercedes.

Ambos pilotos no sufrieron daños aparentes, pero no pudieron continuar en carrera, dejando vía libre a un Ricciardo que, tras partir desde la 2ª posición de la parrilla de salida, adelantó a Verstappen en la primera recta.

Ricciardo, de 32 años y cuya última victoria había ocurrido en 2018 (en Mónaco con Red Bull) y que suma 8 triunfos en su carrera, acabó por delante de su compañero Lando Norris y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) completaron el Top 5.

Tras la 14ª carrera de la temporada (de las 22 previstas), Verstappen lidera el mundial con 226,5 puntos, cinco más que Hamilton (221,5).

Este abandono impide a Hamilton conseguir su victoria 100 en Fórmula 1 y la próxima oportunidad de conseguirlo será en el Gran Premio de Rusia, en el circuito de Sochi, el 26 de septiembre.

