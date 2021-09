Jaime Daniel Quiyuch relata que fue víctima de la delincuencia que se vive en Guatemala

Jaime Daniel Quiyuch fue un destacado marchista guatemalteco que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, su especialidad siempre fueron los 50 kilómetros.

Quiyuch ganó la medalla de bronce en el Campeonato Centroamericano de Atletismo en 2010, la medalla de plata en el Campeonato Centromericano de Marcha en 2011, y medalla de bronce en los Juegos Panamaricanos de ese mismo año.

Tras su retiro, Quiyuch le dedicó tiempo a su familia y a su crecimiento personal, sin embargo, el exmarchista guatemalteco fue víctima de la delincuencia que se vive en Guatemala, y compartió lo que pasó hace un mes.

Quiyuch víctima de la delincuencia en Guatemala

El exmarchista guatemalteco Jaime Daniel Quiyuch relata que fue víctima de la delincuencia que se vive en el país y afirmó que se debatió entre la vida y la muerte hace un mes tras recibir dos impactos de bala.

“Como sabrán hace un mes sufrí de un altercado muy delicado a mi persona y hoy se los voy a comentar, por mejoras en mi vida personal y por un proyecto me fui a una reunión en donde lastimosamente me vi con los altercados del día a día y la delincuencia del país siendo así que recibí dos impactos de bala en la parte baja de mi espalda y a Dios gracias sigo vivo”, compartió Quiyuch a través de su perfil de Facebook.

Quiyuch relata que llegó inconsciente al hospital y en un estado delicado, gracias al trabajo de los médicos logró superar la operación, pero se le realizarán más exámenes esta semana por una infección en su columna.

“Ese día me llevaron de emergencia a el Hospital Roosevelt, donde llegué prácticamente inconsciente y sin saber de que sucedería entre a sala de cirugías en estado delicado. La repercusión de eso fue que una bala, por lo que tengo entendido, infectó mi columna por lo cual está semana si Dios me lo permite me hago mis exámenes con ayuda de todos ustedes y posterior haremos todo lo que los médicos indiquen”, indicó Quiyuch.

El exmarchista guatemalteco aprovechó para agradecer todas las muestras de aprecio, en especial al técnico Julio César Urías quien siempre estuvo pendiente de su persona en momentos tan complicados.

“Quiero agradecer grandemente a todas las personas que me han escrito y me han demostrado su cariño, gracias Julio Urias por ese apoyo incondicional que me ha demostrado y que gracias a usted he sentido el cariño de mucha gente que con una palabra o un gesto de apoyo me hacen sentir vivo aún y no digamos a mi padre celestial que me dio la oportunidad de aún estar aquí con vida. Gracias infinitas por todas sus muestras de cariño a cada uno por su nombre”, concluyó.