“Fui contratado para sacar a Pérez Zeledón del descenso”, dijo Amarini

Amarini Villatoro fue presentado como nuevo entrenador del equipo costarricense Pérez Zeledón el pasado mes de agosto, el cobanero llegó a dirigir a partir de la jornada 7 y encontró al equipo en el último puesto con solo 3 puntos y una mala dinámica heredada por el entrenador Paulo César Wanchope.

En doce jornadas disputadas bajo las ordenes de Villatoro, “los Guerreros del Sur” han sumado 15 puntos, lo que significa que promedia 1.25 puntos por partido desde la llegada del nacional. El promedio de sumar en cada partido ha ayudado al club, el cual, se encuentra último en liga con 18 puntos, pero a un punto del penúltimo lugar (Jícara) y a dos puntos del noveno (Guanacasteca) y décimo lugar (Guadalupe).

Durante una charla con el Mejor Equipo de Emisoras Unidas, en el programa Súper Deportivo, Marvin Amarini Villatoro comentó sobre como le está yendo en Costa Rica y sobre la dinámica que está tomando su equipo.

¿Cómo ve el final de temporada con Pérez Zeledón?

El equipo desde que quedó campeón (2017) ha entrado en una mala racha, a mí me contrataron para sacarlos de la lucha por el descenso, en Costa Rica desciende solo un equipo y cada vez estamos más cerca de salir de los último puesto. El plantel ha ganado en confianza, nos quedan dos partidos de tres en casa y podemos cerrar el campeonato hasta en octavo o noveno lugar.

¿Su puesto está en riesgo de terminar último lugar en la liga?

La prensa de Costa Rica dijo que me despedirían si no salía del último lugar a final de año, pero esto fue una técnica para presionar a los jugadores y ver quienes estaban comprometidos. Luego de esto encontramos bastante compromiso en el plantel.

Pérez Zeledón y la plantilla corta…

Nosotros hemos tratado de hacer lo mejor para el equipo, tenemos falta de delanteros y hemos utilizado un media punta. No tenemos muchas variantes y por lo mismo hemos utilizado mucho a los jóvenes, somos el tercer equipo que más sub-21 ha utilizado. Sumamos mas de 3 mil minutos, pero tener gente que le falta experiencia a veces nos pasa factura.

¿Cómo observa la liga costarricense frente a la guatemalteca?

Yo pienso que es una liga muy buena y mejor que la de Guatemala, lo puedo decir porque he entrenado en ambos lugares. Las diferencias están en algunos detalles, la infraestructura es mejor, los jugadores son más protegidos, los árbitros se encargan de cuidar el espectáculo, el futbol es más fluidos. Eso sí, el cambio no es abismal y en un partido de 90 minutos cualquier cosa puede pasar.

Amarini sigue a Guastatoya desde Costa Rica…

Estoy contento con lo que están haciendo los equipos nacionales, en especial con Guastatoya, aunque no me esperé que en la liga les fuera tan mal porque tienen buen plantel. Me alegra saber que en lo internacional le haya ido bien y cuidado se cuela en la final, el Doroteo Guamuch se le da bien. No solo miro a “Guasta”, también veo la liga nacional como buen chapín amante del fútbol nacional que soy.