La FIFA reconoce a Carlos Ruiz como máximo goleador en Eliminatorias Mundialistas

Con Cristiano Ronaldo al acecho del récord de Carlos ‘El Pescadito’ Ruiz, la FIFA aprovechó este jueves para recordar que el exfutbolista guatemalteco es el máximo goleador en Eliminatorias Mundialistas.

El máximo goleador en la historia de la Selección Nacional sigue al frente de la lista de máximos goleadores en las Eliminatorias, con 39 goles, Carlos Ruiz supera por tres dianas a Cristiano Ronaldo, que en marzo tendrá su última oportunidad de superar el récord del guatemalteco establecido desde septiembre de 2016.

⚽️ Cristiano Ronaldo already has the European record for goals scored in World Cup Qualifiers, and is just 3 away from the worldwide record of 39 set by Guatemala's Carlos Ruiz.

Lewandowski is climbing fast in 4th with 29 goals, while Messi is 6th with 27 (the CONMEBOL record). pic.twitter.com/tpx1Do5UWS

— MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) November 13, 2021