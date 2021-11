Leo Messi analiza la situación por la que está pasando el FC Barcelona

El astro argentino del PSG Leo Messi fue entrevistado por el diario español “Marca”, dicha entrevista fue publicada este martes por el medio. En esta entrevista se destaca mucho la coyuntura de la Champions League, competición que esta semana regreso a su fase de grupos. El argentino habló sobre el favoritismo que tiene el equipo parisino y habló sobre su ex equipo (FC Barcelona).

Messi dijo que ya ha dado por cerrado el capítulo de su salida del club azulgrana, club que alegó no contar con el dinero necesario para mantenerlo por el fair play financiero.

“Ya está, me fui de allí y ha pasado el tiempo. Lo que me dijeron es que no me podían renovar y que no me podía quedar. No hay que buscar más culpables ni ver qué pasó. Me quedo con lo que me dijeron y ya está”, afirmó el astro argentino.

Así ve Leo Messi al FC Barcelona

Messi considera que Atlético y Real Madrid tienen sus opciones en el torneo continental, y recuerda que el “Barcelona atraviesa una etapa de reconstrucción con un equipo en el que hay muchos jugadores jóvenes”, aunque también destaca el plus de ilusión que puede traer Xavi Hernández.

“Hoy por hoy creo que hay mejores equipos que el Barcelona, pero, aunque ahora den esa impresión, eso no quiere decir que más tarde no puedan llegar a pelear porque hay que tener en cuenta la llegada de Xavi, las ilusiones renovadas y el poder recuperar a algunos jugadores que ahora no tienen”, aseguró.

Para Messi, Xavi “puede aportar muchísimo” al Barça, ya que “es un entrenador que sabe muchísimo, conoce la casa a la perfección y ha vivido desde pequeño en Barcelona”.

“Ha renovado la ilusión en el Barcelona porque es una persona muy respetada por la afición y por los jugadores. Será un entrenador muy importante para los futbolistas más jóvenes porque les va a enseñar”, insistió el delantero del PSG.

“Con él, el equipo va a crecer mucho. No tengo ninguna duda”, aseguró Messi.

“El Barça va a remontar”

Para Leo se fue injusto con Ronald Koeman y con Valverde. “Cuando hay malos resultados lo más fácil es apuntar al entrenador, cambiarlo y no a los jugadores. Koeman llegó en un momento muy difícil del club en el que se fueron futbolistas importantes, pero pudo sacar a muchos jugadores jóvenes”, dijo el argentino.

Messi admite que le sorprendió la vuelta de Dani Alves al Barça, pero cree “que puede ser una buena incorporación, al igual que en el caso de Xavi puede ser importante para los jóvenes. Les va a ayudar a crecer porque es una persona ganadora y transmite mucho”.

A pesar del complicado momento del Barça en Liga, donde es séptimo a diez puntos del líder Real Madrid, el excapitán del Barça cree que “todavía queda muchísimo y no tengo duda de que el Barcelona va a remontar y va a ir hacia arriba”.

Messi también reiteró que le “encantaría volver” al Barça en el futuro, pero mientras afirmó que su adaptación al PSG ha sido buena.

¿Es candidato al titulo de Champions el PSG?

“He tenido la suerte de llegar a un vestuario con muy buenos jugadores y muy buenas personas. Esto es lo más importante. Mi adaptación ha sido rapidísima”, dijo.

“Todo el mundo dice que somos los grandes favoritos y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre, pero todavía nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad”, afirmó Messi en la entrevista que publica este martes el periódico deportivo madrileño.

*Con información de Marca