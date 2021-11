El mensaje de Amarini Villatoro tras cumplir su primer objetivo con el Pérez Zeledón

Objetivo cumplido para el profesor Marvin Amarini Villatoro en el futbol costarricense. El Municipal Pérez Zeledón equipo dirigido por el técnico guatemalteco derrotó 1-0 a Sporting FC por la jornada 21 de la Liga Costarricense.

Con esta victoria los “Guerreros del Sur” ya no podrán caer a la última plaza y se alejan del descenso, que era el principal objetivo del club en el Apertura 2021 de la liga costarricense a la que solo le falta una jornada.

Pérez Zeledón se enfrentará a la Liga Deportiva Alajuelense en la última jornada de la Liga Costarricense, los dirigidos por Amarini Villatoro se ubican en la novena posición con 24 puntos tras 21 jornadas disputadas.

¡¡¡FINALIZÓ Y GANAMOOOOOOOSSSS DE NUEVOOOO!!! 💙🤍 Pérez Zeledón 1-0 Sporting FC ⚽️ 26. Axel Amador ¡Gracias por el apoyo! ¡Dale Guerreros! 💪🏼 pic.twitter.com/At9jqcxSWG — Municipal Pérez Zeledón (@municipalpz) November 24, 2021

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro cumplió con el objetivo y el Municipal Pérez Zeledón no concluirá en el último lugar del Torneo Apertura 2021 del fútbol costarricense.

Los Guerreros del Sur derrotaron este martes 1-0 a Sporting San José y el estratega guatemalteco no ocultó su felicidad tras lograr un importante objetivo para olvidarse del tema del descenso.

“Orgulloso de estos maes. Guerreros +3”, fue el mensaje del técnico Amarini Villatoro tras el triunfo 1-0 ante el Sporting San José por la jornada 21 del Apertura 2021 de Costa Rica.

Sobre el próximo partido ante la Liga Deportiva Alajuelense, el técnico guatemalteco dijo lo siguiente:

“Es un partido muy difícil, con un rival que nos puede medir. Si nosotros en algún momento queremos pelear por una clasificación, ese será un buen examen. Me gusta mi equipo porque ha entendido la idea. Hoy fue un partido muy diferente a Cartago. Hoy el rival nos cedió el balón y nosotros supimos qué hacer con él y el partido anterior fue totalmente diferente. Eso como técnico me llena. La inteligencia del juego. Si hay algo que me llevo del grupo es como ha logrado entender las diferentes facetas del juego”.