Thalía confiesa que no puede caminar por esta preocupante razón

La famosa cantante Thalía alarmó a sus fanáticos pues no está pasando los mejores momentos de su vida actualmente.

Y es que, la intérprete mexicana reveló que no ha podido caminar, sentarse y realizar otras actividades tras padecer fuertes dolores.

Fue a través de sus redes sociales, en donde la también actriz compartió los síntomas de los fuertes problemas de salud que enfrenta.

Explicó a sus seguidores que ese es el principal motivo por el que ha estado un poco alejada de las redes sociales, en donde suele ser muy activa.

Detalló que desde hace un mes y medio está experimentando severos problemas, específicamente en la espalda.

“Estoy en un grito desde hace mes y medios o dos meses. Me ha mantenido calladita, pero saben que no soy así”, afirmó Thalía.

Además, la cantante explicó: “He tenido dolores lumbares que me han impedido caminar, sentarme o acostarme. Todo me duele”.

Aclaró que tuvo que dejar de hacer ejercicio, pues también se descompensó. “Yo digo que es porque dejé de hacer ejercicio y me descompensé y luego me agache por Gigi, mi perra chihuahua y sentí algo”, detalló.

Thalía ya se está tratando su problema…

Aclaró que el problema de su espalda se centra en la parte baja, pero ya está recibiendo un tratamiento de acupuntura.

“Les estoy compartiendo esto porque no he posteado tanto, la espalda baja me tiene mal. Que horror que te duela la espalda”, agregó.

Asimismo, añadió: “Estoy haciendo acupuntura y ejercicios para acondicionar los músculos internos. Ya quiero volver a bailar, cantar y a ser la misma”.

Actualmente, la también actriz supera los más de 18 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe resaltar que, una de sus últimas publicaciones, se la dedicó a su esposo Tommy Mottola, con la que celebró un aniversario de boda.

Recordemos que Thalía se casó en el año 2,000.

