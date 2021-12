Max Verstappen se lleva la ‘Pole’ en el Gran Premio de Abu Dabi

El holandés Max Verstappen (Red Bull) logró este sábado la pole position en el Gran Premio de Abu Dabi, el último de la temporada, delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), su rival en la lucha por el título, con ambos empatados a puntos, antes de la carrera final.

Quien marque más puntos el domingo será campeón. Pero si terminan empatados (si uno es noveno y el otro décimo con la mejor vuelta, es decir dos puntos cada uno, o ninguno marca, terminando fuera del Top 10 o abandonando), Verstappen será coronado gracias a ese mayor número de victorias.

Mercedes y Red Bull se disputan también el título de constructores. La escudería alemana es favorita con 28 puntos de ventaja y un máximo de 44 disponibles.

El británico Lando Norris (McLaren) se hizo con la tercera posición de las calificaciones, delante del segundo Bull, del mexicano Sergio Pérez.

El español Carlos Sainz Jr (Ferrari) y el segundo Mercedes, del finlandés Valtteri Bottas, sexto solamente, se lanzarán en tercera línea el domingo a las 17h00 locales (13h00 GMT).

Completan el Top 10, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), el francés Esteban Ocon (Alpine) y el australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

El circuito de Yas Marina fue un coto privado de Mercedes entre 2014 y 2019, con seis poles y seis victorias. Pero en 2020, Verstappen dio la sorpresa haciéndose con la primera plaza en la parrilla y en la meta.

Un elemento de incertidumbre se añade este año: el trazado fue modificado para que fuera más rápido y más propicio para los adelantamientos.

La caravana de la F1 dirá adiós al finlandés Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), que se retira tras 19 temporadas, desde 2001, y un título mundial con Ferrari en 2007.

