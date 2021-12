¡Hermosa! Así luce la actriz que le dio vida a “Cindy Lou” en “El Grinch”

“El Grinch” se estrenó hace más de 20 años. Debido a ello, Taylor Momsen decidió recordar su icónico papel en esta cinta que fue todo un éxito.

Navidad es una época en la que muchas familias se reúnen para compartir. Además de disfrutar muchos momentos juntos, varias familias se reúnen para ver películas y una de las favoritas es “El Grinch”, protagonizada por Jim Carrey y Taylor Momsen.

“El Grinch” narra la historia de un ser verde, peludo y amargado que detesta la Navidad. Si bien, tiene un corazón duro, aparecerá una niña buscando que en él despierten sentimientos buenos y nobles, algo que al final logra. Se trata de la pequeña Cindy Lou.

¿Qué fue de la actriz?

Actualmente Taylor Momsen tiene 28 años y también actuó en las producciones “We Were Soldiers”, “Hansel y Gretel” y “Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams”, todas de 2002; “Saving Shiloh” y “Misconceptions”, ambas de 2006; “Paranoid Park” y “Underdog”, las dos de 2008; “Gossip Girl” de 2007 a 2012; y “Spy School” de 2008.

En el 2011, Momsen dio a conocer que abandonaba la actuación para enfocarse en su carrera musical, faceta que inició a los 5 años cuando grabó la canción “Christmas, Why Can’t I Find You?” para la banda sonora de El Grinch.

Actualmente, es conocida por ser la vocalista de una banda de hard rock llamada The Pretty Reckless, con la que grabó su primer álbum “Light Me Up” y primer EP “The Pretty Reckless” en 2010.

En 2011, su banda fue telonera de Evanescence durante su gira por Estados Unidos y Canadá, y de Guns N’ Roses en noviembre de ese mismo año.

En 2020, Momsen prestó su voz a la banda de rock estadounidense, Evanescence, para un sencillo del álbum de la banda, The Bitter Truth, “Use My Voice”.

