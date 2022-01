Los internautas no perdieron la oportunidad de sacar memes luego de la gala del “The Best”

La gala de los premios “The Best” dejó una peculiaridades que llamaron la atención de los internautas, entre uno de los aspectos más llamativos fue la vestimenta de Lionel Messi, quien parecía pasárselo a risas durante ceremonia mientras vestía pijama.

Otro de los aspectos llamativos fueron el premio a Cristiano Ronaldo, quien recibió un galardón especial por haberse colocado en lo más alto de la tabla de goleo de selecciones.

Jajajaja, Lionel Messi casi en pijama para el Zoom de los premios They Best… pic.twitter.com/GJAVQSHYsQ

Durante la ceremonia, el goleador polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski y Alexia Putellas conquistaron el premio “The Best” al mejor futbolista de 2021, otorgado por la FIFA este lunes por la noche en una ceremonia virtual desde Zúrich.

Lewandowski se sacó así la espina del Balón de Oro, el otro gran galardón individual en el fútbol, ganado a finales de noviembre por el argentino Lionel Messi.

Precisamente, Lewandowski, que ya había ganado el The Best en 2020, competía por este premio con Messi y con el delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah.

Los madridistas viendo que Messi está en equipo ideal del FIFA The Best pero no están Benzema, Vinícius y Mbappé. pic.twitter.com/IB8aGZRTiW

— Deportes Cutre (@HoyEnDeportes4_) January 17, 2022