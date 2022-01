“Me dijeron que cuando entrara al campo hiciera lo que sé hacer”, comentó Molina

Luego de pasar por la fuerzas básicas de Comunicaciones y también jugar en Cremas B (en Primera División), el joven Paolo Molina logró debutar con el equipo mayor del cuadro albo el pasado domingo en la victoria 7-0 sobre la Nueva Concepción, partido en el cual anotó un gol.

#Clausura2022 | ¡Finaliza la goleada crema! Comunicaciones 👻 supera 7-0 a la Nueva Concepción 🐴 en su duelo por la jornada 1 del Clausura 2022 🏆 pic.twitter.com/WRwXwJoQ6n — El Mejor Equipo (@EUDeportes) January 17, 2022

Molina de 21 años actualmente es estudiante de ingeniería industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la mano de sus estudios también luchará por formar una carrera como futbolista.

Por medio de una charla con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, Paolo Molina habló sobre su debut con gol y de su camino por las diferentes categorías de Comunicaciones.

¿Cómo se dio su llegada a Comunicaciones?

Cuanto estaba pequeño, tuve un profesor en una academia que comenzó a trabajar en Comunicaciones, un día me invitó a ir a una prueba y así fue como me quedé en los cremas. Toda mi formación ha sido con Comunicaciones desde la sub-15.

¿Cómo ha sido el proceso para debutar con el primer equipo?

Me ha costado, primero di el salto de la especial a Cremas B y se nota la diferencia, en este paso hay jugadores extranjeros, gente con más experiencia, ha sido difícil, pero el apoyo del cuerpo técnico en todas mis etapas me han formado bien y creo que han sido las claves.

¿Quién lo acompañó el día de su debut?

Mi familia no pudo asistir, pero me acompañaron unos amigos. A ellos los conozco desde hace 7 u 8 años, algunos fueron compañeros de colegio y siempre me han apoyado, han seguido mi proceso. Cuando supieron que iba convocado y podía debutar decidieron llegar a acompañarme.

¿Qué mensaje le transmite el cuerpo técnico?

El cuerpo técnico me dio la confianza, me dijeron que cuando entrara al campo hiciera lo que sé hacer. Al convocarme me comentaron que fui tomado en cuenta porque saben de mis capacidades.

¿Cuántas veces ha visto su gol repetido?

Un montón de veces, mis familiares y amigos me lo han mandado y me comentan que están feliz por mí.

¿Es difícil el paso de jugar en liga mayor?

En el entrenamiento me decían que tenía capacidad aunque me toca trabajar el doble, uno viene acostumbrado a otro ritmo y toca dar más esfuerzo para adaptarse al cambio.

¿Cómo ve su futuro?

Me dijeron que no tenga límite, tengo que pensar en grande, pero no te puedo decir como me veo a futuro. Todo fue inesperado. Yo no sé como será más adelante, pero solo me queda prepararme para que todo salga bien.

