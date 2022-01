VIDEO. Jimmy Morales vuelve a tomar la guitarra para dar un “concierto privado”

El expresidente Jimmy Morales tomó la guitarra y cantó una alabanza, según se puede observar en un video publicado en Twitter.

Morales ofreció un “concierto privado” a una activista de nombre Emily Schrade, de acuerdo con su publicación.

When the former president of #Guatemala 🇬🇹Jimmy Morales gives a private concert! 🎶

👏 👏 👏 @ilanlop @jimmymoralesgt pic.twitter.com/JJtvDBtHRP

— Emily Schrader – אמילי שריידר (@emilykschrader) January 21, 2022