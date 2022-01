Postre a base de frijol hecho por guatemalteco gana concurso a nivel latinoamericano

El guatemalteco, originario de Quiché, Estuardo Pérez ganó el concurso Super Chef 2021, de Todo con frijol.

El también ingeniero industrial destacó por su innovación, presentando un postre hecho a base de café.

Pérez compitió contra otros participantes de otras nacionalidades como Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

Cabe destacar que la receta que lo llevó a la victoria era helado de frijol blanco acompañado de frijol negro y topping de granos de café garapiñados.

El concurso es una iniciativa del Consejo de Frijoles de Estados Unidos, que busca concientizar sobre los beneficios nutricionales, sociales y ambientales del frijol.

Estuardo, destaca que se inspiró en todas las maneras en las que se cocina el frijol en su casa para crear dicha receta.

“Me di cuenta que todas las recetas con frijol son saladas, es por ello que decidí inclinarme por un postre”, recuerda el guatemalteco.

Asimismo, destaca: “Quería hacer una combinación de sabores diferentes y únicos. Siempre es bueno correr riesgos y probar recetas nuevas”.

Asimismo, el ganador le puso un toque especial a la receta con un brownie cocinado con frijol negro, café, chocolate amargo y vainilla.

En las próximas semanas, se realizará una producción de su receta en video y se difundirá en los principales medios de comunicación.

“El consumo de frijol trae aparejados muchos beneficios para la salud, ayudando a controlar los niveles de azúcar en la sangre”, detalla Alejandro Leloir, Regional Representante de South America and the Caribbean US Dry Bean Council.