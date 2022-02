Los Rams parten como favoritos para el Super Bowl LVI

Este domingo 13 de febrero se jugará el Super Bowl LVI en Inglewood, California. Los Cincinnati Bengals, campeones de la Conferencia Americana, y Los Angeles Rams, campeones de la Conferencia Nacional, lucharán por el trofeo Vince Lombardi en el lujoso y majestuoso SoFi Stadium.

Según DraftKings, una de las casas de apuestas más importantes de Estados Unidos, el favorito para ganar el Super Bowl 2022 es Los Angeles Rams, debido a que tiene una cuota de -200 (1.5). Por otro lado, la victoria de Cincinnati Bengals cuenta con una cuota de +170 (2.7).

Por su parte, FanDuel, otro de los sitio de apuestas más importantes de USA, da como candidato a ganar la final de la NFL a Los Angeles Rams, porque poseen una cuota de -198 (1.50). Sin embargo, la victoria de Cincinnati Bengals tiene una cuota de +166 (2.66).

