Hora, fecha, dónde ver y seguir el Comunicaciones vs. Colorado por la Concacaf

Por su parte, el Colorado Rapids no llega con el mismo ritmo que los cremas, pues aún no ha comenzado la temporada regular de la MLS, el club ha jugado una serie de amistosos, pero si obtener resultados positivos.

And that's a wrap on the preseason.#Rapids96 pic.twitter.com/1SGNt4UiLO

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) February 12, 2022