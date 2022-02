Representación crema en el mejor once de la ida de octavos de final de Concachampions

El equipo guatemalteco Comunicaciones, al igual que el Club León (México) y el New York City FC (E.E.U.U), cuenta con dos representantes en el mejor once de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones publicado este viernes por la Concacaf.

Your #SCCL22 Best XI for Leg 1 of the Round of 16 🔥 Who stood out this week? ⤵️

De los equipos centroamericanos, Saprissa es el único club que junto a los cremas cuentan con representación en este once.

La representación de este equipo es encabezada por el cubano de Comunicaciones Karel Espino y por el argentino Valentín Castellanos del NYC FC, quienes según la Concacaf fueron los más destacados de la jornada.

The first week of action in the #SCCL22 is in the books and here are 11 players who stood tallest:https://t.co/dmln48NKBX

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 18, 2022