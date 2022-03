Adidas suspende su patrocinio con la Federación Rusa de Fútbol

El gigante mundial de equipamiento deportivo Adidas anunció este martes haber suspendido su patrocinio con la Federación Rusa de Fútbol debido a la invasión de Ucrania, anunció un portavoz.

“Adidas suspende con efecto inmediato su patrocinio con la Federación Rusa de Fútbol”, explicó la empresa, que realizó en 2020 el 2,9% de su cifra de negocios en la región de Rusia, Ucrania y países de la antigua URSS.

La víspera, la UEFA había roto su contrato con el gigante ruso de la energía Gazprom, estimado en 40 millones de euros y que cubría la Liga de Campeones, las competiciones internacionales organizadas por la instancia del fútbol europeo, así como la Eurocopa-2024.

Esta decisión de Adidas es por tanto otro golpe al fútbol ruso, tras la decisión de la FIFA de excluir al equipo nacional del Mundial-2022, organizado en Catar a finales de año.

Los contratos de los patrocinadores y empresas de equipamiento también se han interrumpido en otros deportes: el fabricante de bicicletas LOOK decidió, al mismo tiempo, poner fin a su patrocinio, iniciado a principios de año, con el equipo ruso Gazprom-RusVelo, miembro de la UCI Pro Team, segunda división del ciclismo en ruta masculino.

Las rupturas de contratos de patrocinio y las medidas de exclusión de deportistas rusos y bielorrusos se multiplican en muchos deportes desde la invasión de Ucrania por Rusia, el jueves pasado.

Los patinadores rusos y bielorrusos serán excluidos de todas las competiciones de patinaje, anunció este martes la Unión Internacional de Patinaje (ISU) en un comunicado, una medida tomada “con efecto inmediato y hasta nueva orden”.

